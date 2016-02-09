ЗМІ: В окупованому Криму російська військова техніка на 40 хвилин заблокувала рух (відео)
15:32, 09 лютого 2016Суспільство
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Через пересування військової техніки РФ на 30-40 хвилин було перекрито рух транспорту в окупованому Сімферополі.
У Севастополі через військової колони перекрили рух / kriminal.tv
Колона рухалася з Севастополя у бік Білогірська, повідомляє "Крим.Реалії".
У колоні на номерах Чорноморського флоту Росії пересувалися бронетранспортери, "Камази" для перевезення особового складу, автомобілі «Урал», наметове спорядження, польові кухні.
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Після анексії Криму Росією на півострові регулярно відбувається перекидання російської військової техніки.
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