Викрадені у Нідерландах картини можуть перебувати у Києві - ЗМІ

Наразі викрадені полотна, ймовірно, перебувають у Києві, повідомляється у розслідування Слідство.Інфо.

У січні 2005 року з нідерландського музею зникли двадцять чотири картини та сімдесят предметів із срібла – келихів, монет, ваз, таць, столових приборів. Найціннішими були картини - двадцять три на полотні і одна на дереві.

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У самому музею повідомили, що вкрадені картини були далеко не першорядними. Серед експонатів були й значно цінніші. Працівники музею переконані, що злодії були дилетантами в мистецтві і діяли навмання. Відповідно, витвори мистецтва винесли саме для перепродажу.

У розслідуванні зазначається, що викрали полотна з голландського музею невипадково, а на замовлення конкретної людини. Так полотна потрапили в Україну.

Останні півроку справою займається нідерландський приватний детектив у галузі мистецтва з двадцятирічним стажем Артур Бранд. За його словами, екс-працівник голландської кримінальної поліції з польським корінням Марк Мільчарек зводив нідерландських злочинців в Україні з працівниками служби Безпеки України та допоміг перевезти викрадені полотна до України.

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На думку голландських правоохоронців, перші спроби продати вивезені витвори мистецтва на території України зафіксовано після дві тисячі десятого року.

Найактивніше викрадені картини намагаються продати у 2014, причому робили це доволі примітивно. Крадені витвори мистецтва пропонують незнайомим людям і дрібним дилерам, обдзвонюючи їх по телефону.

Другий публічний витік інформації про те, що картини активно пропонують купити в Україні, стається за півтора року. Ключова подія, яка дає початок легенді про перебування витворів мистецтва у зоні бойових дій на сході України, відбувається у посольстві Нідерландів у Києві.Зокрема, Борис Гуменюк, який представляється заступником командира батальйону ОУН, туманно пояснює, що може допомогти повернути викрадені картини. Полотна нібито перебувають на непідконтрольній Україні території, а інформацію про них він отримав від українця, який є чи то військовослужбовцем, чи то партизаном.

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Після зустрічі на прохання голландців Борис Гуменюк надсилає електронною поштою три зображення картини Генріка Боґарда «Сільське весілля» з актуальним номером видання «Україна молода». Це мало підтвердити, що Гуменюк справді контактує з людьми, які нібито перебувають на Донбасі і мають картини. Хоча як на непідконтрольній території дістали свіжий номер української газети – загадка.

У розслідуванні журналістів зазначається, що восени 2015 року трейдер та адвокат Юрій Волошин пропонував купити викрадені картини нідерландських художників, які, за його словами, знаходилися в Києві.

Зокрема, у столиці знаходилося принаймні 12-15 викрадених творів мистецтва, які розійшлися "по будинкам".

Як повідомив Волошин у спілкуванні з журналістами, йому запропонував знайти покупця на картини представник батальйону ОУН-2 Борис Гуменюк.

Також своє переконання в тому, що більшість картин перебувають в Києві, висловив і приватний детектив Артур Бранд.

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"Наскільки нам відомо, більшість із них досі в Києві та його околицях, частину вже вивезли за межі України. В одну з європейських країн, але в яку саме, я поки що говорити не можу, триває розслідування. Ми не віримо словам Гуменюка, що вони знаходяться на непідконтрольній території", - наголосив він.

За його словами, є група працівників СБУ, які й досі пропонують придбати картини.

При цьому повідомляється, що до переховування та спроб продати твори мистецтва може бути причетний луганчанин Іван Клименко, який працював у міжнародному відділі ГУБОЗу МВС України.

За інформацією журналістів, 2007 року Клименко робить спробу перейти на роботу в СБУ, подарувавши потенційному керівництву щонайменше одну з викрадених картин. Сам він заперечує будь яку причетність до викрадених полотен.

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При цьому видання зазначає, що з української влади ніхто досі не заперечив, що крадені картини в Києві і що вони в руках працівників Служби Безпеки України чи українського криміналітету. Як йдеться в розслідуванні, українська сторона не проявляє значної активності у пошуку викрадених полотен, а прес-конференція працівників музею наприкінці минулого року стала для них несподіванкою.