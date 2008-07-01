Дві китайські компанії вкладуть величезні гроші в Афганістані

Найбільша в КНР компанія з виробництва міді Jiangxi Copper Co. та китайська державна China Metallurgical Group Corp. спільно інвестують у розробку великого мідного родовища Айнак в Афганістані. Про це повідомили представники Jiangxi Copper, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Reuters.

У повідомленні наголошується, що Jiangxi Copper одержить 25-процентний пакет акцій у спільному проекті, за який компанія має намір заплатити 2,57 млрд гонконзьких доларів (329 млн. дол.), інші 75% акцій належатимуть China Metallurgical.

Близько 30% загальної суми інвестицій компанії внесуть спочатку, решта 70% будуть залучені за рахунок проектного фінансування. Крім того, повідомляється, що компанії домовилися залучити незалежних інвесторів проекту, але хто саме виступить в цій якості, поки що невідомо.

China Metallurgical Group і Jiangxi Copper одержали тендер на розробку мідного родовища Айнак в Афганістані, перемігши в конкурсі "доньку" холдингової компанії "Базовий елемент" ("Базел") Strikeforce.

Вірогідні запаси родовища, розташованого на схід від Кабула, становлять до 13 млн. т міді. Будівництво необхідних для розробки родовища об`єктів забере, як планується, 5 років. Виплати афганському урядові для отримання дозволу на початок розробки склали 400 млн. дол.

Родовище Айнак було відкрите 1974 р. і досліджене радянськими геологами в 1979-му, але через безперервні громадянські війни не розроблялося. Крім дочірньої компанії "Базела" Strikeforce і China Metallurgical Group на родовище претендували британські Kazakhmys Consortium, канадська Hunter Dickinson і американська Phelps Dodge. Представники "Базела" раніше зазначали, що Айнак становить особливий інтерес для компанії і є активом світового рівня.