Азаров виправдав окупацію півострова: "Крим ніколи не входив до складу України"

Про це він заявив в інтерв'ю "Коммерсанту".

При цьому, на думку Азарова, всі рано чи пізно визнають окупований півострів частиною РФ.

"Визнають, нікуди не дінуться. Якщо міркувати, то Косово - це історичний центр Сербії. Це та територія, з якої Сербія і пішла. Не можна сказати, що для України Крим це така територія. Крим ніколи не входив до складу України, якщо не враховувати 1954 року, коли його адміністративно передали в рамках єдиної держави", - зазначив екс-прем'єр.

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Він заявив, що все одно керівництву України і Заходу доведеться приймати таку реальність.

"Калінінград, або Кенігсберг, був колись столицею Прусської держави, але зараз же нікому з німецьких керівників в голову не прийде сказати: поверни назад Калінінград. Так нікому не прийде в голову ставити питання і про повернення Криму. Був там референдум, і ясно, що кримчани жити з цим бандерівським режимом не захотіли. Це їхнє право, вони, зрештою, автономна республіка", - підсумував він.

Нагадаємо, що Європейський парламент вітає ініціативу щодо створення міжнародного механізму переговорів у форматі "Женева плюс" для відновлення українського суверенітету в Криму.