У Лубнах перейменували вулиці з радянськими назвами

У Лубнах (Полтавська обл.) перейменували вулиці, що носили радянські назви.

Про це журналістам повідомили у прес-службі Полтавської облорганізації УНП.

За даними прес-служби, відповідне рішення було ухвалене Лубенською міськрадою 26 червня. «Вулиця Леніна тепер носить ім`я Ярослава Мудрого, площа Жовтнева перейменована на Ярмаркову, площа Революції - на площу Слави, вул. Карла Маркса - на Монастирську, вул. К. Лібкхнета - на Старотроїцьку, Дзержинського - на Василя Барки, Патріса Лумумби – на Яблучну, С.Разіна – на Хорольський узвіз, Р.Люксембург – на Г.Сковороди, Енгельса – на Паркову, Калініна – на Калинову, Г.Дімітрова – на П.Калнішевського, Боровського – на Гетьмана Дорошенка, Котовського – на Анни Керн, Червоні казарми – на Вишневецьких, Куйбишева - на Людмили Руденко», – повідомляє прес-служба.

У прес-службі додали, що ініціаторами перейменування виступили мер Лубен Василь КОРЯК і депутати міської ради від Української народної партії.

«В Африці немає вулиці Патріса Лумумби, а в Лубнах була, - так прокоментував необхідність зміни назв вулиць мер міста, висуванець від УНП В.КОРЯК. – А щодо докорів комуністів, що не запитали згоди у людей, то коли вони прийшли до влади, нікого не питали: клали маузер на стіл – і вся розмова».

Більшість депутатів міськради підтримала цю ініціативу, проти голосували представники Партії регіонів і КПУ.

Голова Полтавської обласної організації УНП Сергій СОЛОВЕЙ зазначив, що Українська народна партія веде системну роботу, щоб стерти символи тоталітаризму з вулиць і площ області. «Лубни стали другим містом області, яке позбулося тягарю комуністичної системи в назвах вулиць, - сказав С.СОЛОВЕЙ. – Першим це зробив Миргород ще в 90-х роках, коли міським головою там був Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ, на даний час – голова Харківської обласної організації УНП”.