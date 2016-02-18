Суд звільнив з-під варти останнього затриманого за бійку на Драгобраті

Про це повідомляє Мukachevo.net.

Ужгородський міськрайонний суд розглянув клопотання адвокатів Владислава Добоша та Романа Бухтоярова щодо зміни запобіжного заходу бійцю Правого Сектору, який є одним з учасників бійки на Драгобраті.

Після декілька годинного розгляду суд таки ухвалив рішення відпустити Василя Малковича (позивний Хорват) на поруки народних депутатів України. Таким чином всі п’ятеро правосекторівців, які фігурують у справі Драгобрату вже на свободі.

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Як повідомляв УНІАН, 10 січня під час конфлікту на туристичній базі на Драгобраті поліція затримала п'ятьох озброєних чоловіків, які позиціонували себе як бійці "Правого сектора".

За даними правоохоронців, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, зловмисники прийшли в ресторан і зажадали приготувати їм їжу вже після закриття закладу. У відповідь на відмову з боку адміністрації особи застосували фізичне насильство, спричинивши тілесні ушкодження кухареві і охоронцеві.

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Суд заарештував 5 затриманих на два місяці без права внесення застави.

За даними поліції, проти 5 затриманих за бійку на Закарпатті відкрито 9 кримінальних проваджень, зокрема, про вчинення хуліганства, розбою, замаху на незаконне заволодіння транспортним засобом, викрадення людини та незаконне поводження зі зброєю - з'ясувалося, що ці особи причетні до злочинів скоєних раніше у Львівській та Івано-Франківській областях.