Бойовики "ДНР" та "ЛНР" активно готуються до проведення так званих місцевих виборів - розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив на брифінгу в Києві.

«Незважаючи на дуже складну ситуацію, окупаційна влада розпочала активну підготовку до проведення так званих місцевих виборів в Донецькій та Луганській «народних республіках», - заявив він.

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«Зважаючи на те, що постійно зменшується рівень довіри місцевого населення до окупаційної влади, свій вплив ця влада на місцеве населення здійснює за рахунок призначення на місцях своїх довірених осіб, які будуть безпосередньо виконувати всі побажання та всі вказівки «ДНР» та «ЛНР», - додав Скібіцький.

Також, за його словами, на сьогодні активно застосовується адміністративний ресурс для того, щоб збільшити кількість виборців під час проведення так званих місцевих виборів, зокрема, до громадських рухів ватажків терористичних організацій «ЛНР» «ДНР» Ігоря Плотницького та Олександра Захарченка під загрозою звільнення приймаються працівники бюджетних підприємств, комунальної сфери для того, щоб збільшити ряди кишенькових громадських рухів.

«Розглядається питання відсторонення від участі у місцевих виборах українських політичних сил, повної заборони діяльності українських засобів масової інформації на окупованих територіях, а також не вирішується питання щодо повернення біженців на окуповані території», - зауважив Скібіцький.