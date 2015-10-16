Бойовики "ДНР" заявили, що можуть знову перенести свої псевдовибори

14:30, 16 жовтня 2015
Політика
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Дата місцевих псевдовиборів в "ДНР", призначених зараз на 20 квітня 2016 року, не є остаточною і може бути змінена.

REUTERS

Про це заявив один з лідерів бойовиків "ДНР" Денис Пушилин, повідомляє один із сайтів сепаратистів.

"Дата досить умовна і приблизна. Остаточна дата буде затверджена виходячи з того, наскільки зможе впоратися з узятими на себе зобов'язаннями Київ, наскільки зможуть країни-гаранти – Німеччина, Франція - вплинути на Київ", – сказав він.

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Він пояснив, що "на Донбасі чекають від Києва повторного голосування щодо конституційної реформи у Верховній Раді, прийняття закону про вибори на Донбасі і нового закону про амністію, які повинні бути узгоджені з "ДНР" і "ЛНР".

Як повідомляв УНІАН, раніше ватажок бойовиків самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко підписав "указ" про перенесення псевдовиборів на 20 квітня 2016 року.

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