У Херсонській області оголосили штормове попередження

09:58, 02 липня 2008
Суспільство
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Очікуються грози, вітер, град

Сьогодні у Херсонській області оголошено штормове попередження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації, у регоіні протягом доби очікуються грози, шквалистий вітер, в окремих населених пунктах град.

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