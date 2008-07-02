У Херсонській області оголосили штормове попередження
09:58, 02 липня 2008Суспільство
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Очікуються грози, вітер, град
Сьогодні у Херсонській області оголошено штормове попередження.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації, у регоіні протягом доби очікуються грози, шквалистий вітер, в окремих населених пунктах град.
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