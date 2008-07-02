У Херсонській області оголосили штормове попередження

Сьогодні у Херсонській області оголошено штормове попередження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації, у регоіні протягом доби очікуються грози, шквалистий вітер, в окремих населених пунктах град.