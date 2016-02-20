У центрі Києва активісти закидали офіс компанії Ахметова бруківкою (фото)

Про це в ефірі Hromadske TV повідомив журналіст Богдан Кутєпов.

"Після флешмобу, тобто погрому, запрошую всіх повернутися на Майдан", – закликав виступаючий.

Участь у так званому флешмобі взяли ОУНівці, лунали вигуки "Ахметова-собаку повісить на гілляку", "Революція" та "Схід і Захід разом".

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Активісти кидали бруківку, вибили кілька вікон в офісі Ахметова, лунали вибухи петард. Крім того, будівлю оточили правоохоронці.

Згодом активістів закликали рухатися до відділення російського "Сбербанку" біля "Арсенальної".