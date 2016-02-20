У центрі Києва активісти закидали офіс компанії Ахметова бруківкою (фото)
12:01, 20 лютого 2016Суспільство
3353 0
У центрі Києва на вул. Десятинній активісти в роковини розстрілу Євромайдану закидали офіс компанії Ріната Ахметова бруківкою.
Про це в ефірі Hromadske TV повідомив журналіст Богдан Кутєпов.
"Після флешмобу, тобто погрому, запрошую всіх повернутися на Майдан", – закликав виступаючий.
Участь у так званому флешмобі взяли ОУНівці, лунали вигуки "Ахметова-собаку повісить на гілляку", "Революція" та "Схід і Захід разом".
Читайте такожПраворадикали анонсували "революційний" день сьогодні
Активісти кидали бруківку, вибили кілька вікон в офісі Ахметова, лунали вибухи петард. Крім того, будівлю оточили правоохоронці.
Згодом активістів закликали рухатися до відділення російського "Сбербанку" біля "Арсенальної".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter