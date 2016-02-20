Аксьонов заявив Путіну, що в Криму не будуть обманювати "нашого російського туриста"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Аксьонов сказав на зустрічі з главою РФ.

"Головне завдання до курортного сезону – не обдурити нашого російського туриста: повинна бути представлена достовірна інформація, в тому числі і щодо режимів роботи курортних установ - з урахуванням дефіциту електроенергії. Такий графік вже сформований, всі санаторії та будинки відпочинку будуть отримувати електроенергію на постійній основі, без відключень. Тому на курортний сезон це ніяк не вплине. Завдяки тому, що ви команду Міністерству енергетики своєчасно дали, вони прискорили в цьому випадку процес виконання робіт, з електроенергією не буде надлишку, тим не менше зможемо пройти сезон без втрат", - сказав Аксьонов.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії.