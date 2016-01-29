Колишній радник Путіна розповів ЗМІ про три спроби Кремля захопити Крим

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів російський економіст, колишній радник Путіна (в 2000-2005 роках) Андрій Ілларіонов.

"Перша спроба (захоплення Криму - Ред.) припадає на час Помаранчевої революції наприкінці 2004-початку 2005 років. Невисокий рівень підготовки цієї операції змусив Кремль відкласти її", - зазначив він.

Потім, за словами Ілларіонова, цей план хотіли здійснити в 2010 році, під час президентських виборів в Україні — в тому випадку, якщо Юлія Тимошенко набрала б більше голосів виборців, ніж Віктор Янукович. "Тоді можна було б використовувати легенду про захоплення влади в Києві "жидобандерівцями" і "фашистами" для того, щоб "захистити" від них кримчан", - вважає економіст РФ.

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Він наголосив, що оскільки на виборах перемогу отримав Янукович, то план анексії знову довелося відкласти. А наступна спроба була запланована на президентські вибори 2015 року.

"У тому випадку, якщо Янукович не набрав більше половини голосів, а в Києві почався б новий Майдан. Тоді, прикриваючись "жидобандерівською загрозою", Москва могла б здійснити свій план. Однак Майдан почався раніше, коли його не дуже чекали ані в Києві, ані в Москві. Тому Путіну довелося переглядати свої плани та проводити анексію в 2014 році", - підсумував Ілларіонов.

Нагадаємо, вчора один з лідерів кримських татр Мустафа Джемілєв заявив, що Крим перетворено на потужну базу, де зосереджені, за різними оцінками, від 60 до 80 тисяч військовослужбовців. Крім того, він зазначив, що на анексований півострів постійно надходить новітня техніка, а також РФ реставрує ядерну базу під Ялтою, яку Україна залишила після підписання Будапештського меморандуму.