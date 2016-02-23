Україна посіла 24-е місце в рейтингу найдешевших країн для життя

Всього в списку присутні 112 країн, які аналітики розташували від найбільш до найменш дешевих на підставі чотирьох ключових показників (купівельної спроможності при середній зарплаті в країні, індексу оренди, продовольчого індексу та індексу споживчих цін) і даних на підставі бази цін, передає DT.UA.

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Серед 50 найдешевших країн для життя, ціна на оренду, щонайменше, на 70% нижча, ніж у Нью-Йорку. Продукти дешевші мінімум на 40%, а споживчі товари і послуги коштують мінімум на 30% менше.

Так, найдешевшою для життя країною стала ПАР. Друге місце займає Індія, третє – Косово. У топ-10 увійшли також Саудівська Аравія, Казахстан, Замбія, Оман, Парагвай, Чехія і Македонія. Польща в рейтингу знаходиться на 12 місці, Молдова – на 15, Угорщина – 38. Росія зайняла 39-у позицію. У десятці найдорожчих для життя країн названі Бермуди, Багами, Гонконг, Швейцарія, Гана, Норвегія, Ісландія, Кувейт, Японія, Сінгапур і Монголія.

Раніше Київ опустився на останнє місце в світовому рейтингу міст за вартістю життя, складеному швейцарським банком UBS за 2015 рік. Найдорожчим містом знову визнаний Цюріх.