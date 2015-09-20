Київ визнано найдешевшим містом світу за вартістю життя

Про це свідчать результати дослідження швейцарського банку UBS. За даними банку, для життя в українській столиці сімейні витрати складуть $1237 в місяць, на квартиру піде ще $540, передають РИА Новости.

Читайте такожУкраїна посіла 73-ю позицію в рейтингу якості життя пенсіонерівЛідером за дорожнечею серед міст світу став Цюрих, де в середньому сім'я витрачає $3600 в місяць. Другу позицію рейтингу займає Женева, де щомісячні сімейні витрати складають близько $3500. Замикає "трійку" Нью-Йорк, де витрати оцінюються в $3340, однак ці дані не включають вартість оренди житла. З урахуванням оренди Нью-Йорк перекриває "досягнення" Цюриха, стаючи першим у рейтингу - $4320.

Одним з найбільш показових моментів є порівняння зарплат в найдорожчому і найдешевшому місті. Житель Цюриха в середньому отримує $41 за годину (після сплати податків), що в 21 раз перевищує зарплату киянина. При цьому вартість життя різниться лише у 2,8 рази.

Банк UBS раз на 3 роки публікує дослідження, в якому обчислюється вартість споживчого кошика з 112 видів товарів і послуг, а одержана сума потім переводиться з місцевої валюти в долари.