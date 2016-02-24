У Луцьку поліція затримала п’яного водія BMW, що під час втечі насмерть збив велосипедиста (фото, відео)

Як повідомляє секторі комунікації Головного управління поліції у Волинській області, 23 лютого правоохоронці затримали водія іномарки BMW X5, який близько 19 години на вулиці Кравчука в Луцьку скоїв наїзд на велосипедиста, який рухався проїзною частиною дороги в попутному напрямку.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля, 49-річний мешканець Луцька, під час скоєння ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння. Слідчі провели детальний огляд місця події. Постраждалий велосипедист від отриманих травм помер у кареті «швидкої».

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Як уточняє прес-служба патрульної поліції Луцька, до скоєння наїзду на велосипедиста водій BMW спричинив іншу ДТП – в районі РАЦСу він врізався в автомобіль та втік з місця пригоди. Потім, рухаючись по вулиці Кравчука, перед світлофором збив велосипедиста - чоловіка 1952 року народження. Після цього зловмисник був затриманий.

На даний час вирішується питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу.

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Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.