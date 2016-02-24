Активісти просять Порошенка зупинити передачу російському банку військового госпіталю в Дніпропетровську

На офіційному сайті Президента України зареєстрована електронна петиція з вимогою зупинити передачу в приватну власність Дніпропетровського військового шпиталю, який свого часу відстоював в інтересах держави член президії політради УКРОПу Геннадій Корбан.

«Ми, громадяни України, які підписали цю петицію, вимагаємо від вас, пане президенте, втрутитися й сприяти припиненню ганебних дій, які здійснюють корумповані представники різних гілок влади щодо незаконної передачі майна і території Дніпропетровського військового госпіталю, розташованого за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 63 (після перейменування – вул. Старокозацька, 63)», – йдеться в тексті електронноъ петиції. Активісти наголосили на неприпустимості юридичних махінацій та спроб передачі шпиталю в приватну власність.

Як відомо, привласнити будівлі госпіталю як заставне майно намагається російський «ВТБ Банк». Зараз медустанова щоденно приймає близько двох десятків хворих та поранених військових.

Поставити свій підпис під петицією можна тут.

Громадські активісти також анонсували проведення мітингу на підтримку повернення шпиталю у власність Міністерства оборони. Організатори запрошують усіх небайдужих долучитися до акції, яка відбудеться 25 лютого, о 12.30, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Старокозацька, 63.

Нагадаємо, в лютому 2016 року Вищий господарський суд скасував рішення про повернення Дніпропетровського військового госпіталю у державну власність та направив матеріали справи до судів нижчої інстанції.

Раніше член президії політради УКРОПу Геннадій Корбан став на захист Дніпропетровського військового шпиталю, зупинивши його привласнення російським «ВТБ Банком», який намагався вилучити будівлі установи як заставне майно якраз тоді, коли до Дніпропетровська почали привозити поранених в зоні АТО бійців. Геннадій Корбан вдався до радикальних заходів, виставивши біля входу до закладу охорону, після чого звернувся за допомогою до юристів, які й сформували правову позицію в суді.

У листопаді 2015 року Дніпропетровський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 18 травня 2015 року про повернення шпиталю в держвласність. Йдеться про понад 10 тисяч квадратних метрів нерухомості та близько 4 гектарів землі в центрі Дніпропетровська, які, за словами Геннадія Корбана, потрапили у власність російського «ВТБ Банку» за ціною, що не відповідала їхній реальній вартості.