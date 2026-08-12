'Шукає слабкі місця': топгенерал Німеччини розповів, як Росія випробовує Європу дронами

Генерал розкрив. яку мету переслідують росіяни, і які країни НАТО знаходяться під загрозою.

Росія постійно використовує дрони для вивчення систем протиповітряної оборони Європи, вишукуючи слабкі місця, якими можна буде скористатися.

Про це повідомив командувач Збройних сил Німеччини Карстен Броєр в інтерв’ю виданню The Wall Street Journal. "Гібридні атаки стаються щодня в країнах НАТО, особливо на східному фланзі. Росія випробовує і дивиться на нашу реакцію, щоб удосконалити свою тактику для можливого майбутнього конфлікту", - висловив думку генерал.

За його словами, Росія вже переорієнтовує економіку та збройні сили, готуючись до масштабної війни із Заходом, навіть попри те, що вона воює проти України.

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"Вашингтон розглядає Китай як свій головний стратегічний пріоритет. Для нас, з географічних міркувань, головним пріоритетом є Росія", - сказав Броєр.

Він додав, що Німеччина має намір стати "сполучним елементом", який об'єднає країни Балтії, Скандинавії та східні держави, що знаходяться на передовій, з рештою країн Європи.

Ймовірна війна Росії з НАТО

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня у розвідці США опублікували нову оцінку щодо можливого сценарію нападу Росії на НАТО. Згідно нових даних, російський диктатор Володимир Путін може спробувати перевірити рішучість Альянсу за допомогою обмеженого наступу на країну-союзника ще до закінчення війни в Україні.

А розвідка Литви вважає, що Росія може використовувати захоплені безпілотники українського виробництва для атак на критично важливу інфраструктуру в Балтійському регіоні.

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