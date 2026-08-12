Росіяни не очікують швидкого завершення війни, - дослідження

Навіть ті, хоче припинення бойових дій, часто не вірять, що це станеться найближчим часом.

В російських регіонах вже не очікують швидкого завершення війни, і для багатьох росіян головним бажаним результатом є не перемога, а повернення до нормального життя. Про це свідчить наданий УНІАН моніторинг російських регіональних спільнот у Telegram та "ВКонтакте", проведений громадською організацією Join Ukraine.

Зокрема, у повсякденному житті росіяни бачать продовження війни через набір контрактників, виплати військовим та їхнім родинам, роботу з правами ветеранів "СВО", розмови про можливу нову мобілізацію, регулярні атаки дронів, повітряні тривоги та економічні наслідки.

Водночас між бажанням частини росіян завершити війну та їхніми реальними очікуваннями існує помітний розрив. Навіть ті, хоче припинення бойових дій, часто не вірять, що це станеться найближчим часом. У частини російської аудиторії взагалі немає конкретного уявлення про те, як саме має завершитися війна. Для багатьох можливий сценарій – замороження конфлікту або досягнення певних домовленостей.

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Проте, як фіксують дослідники, частина Z-аудиторії продовжує вимагати перемоги Росії та виконання заявлених Кремлем цілей. Для них компроміс або замороження конфлікту означатимуть фактичну поразку, а втрати виправдовуються необхідністю "довести справу до кінця".

За словами аналітиків, ставлення до війни найпомітніше змінюється там, де вона безпосередньо приходить у російські регіони. Регулярні удари, повітряні тривоги, загибель місцевих військових, дефіцит пального, перебої з електроенергією, зростання цін та проблеми з житлово-комунальною інфраструктурою формують втому і запит на припинення бойових дій.

Так, у регіональних дискусіях відповідальність за продовження війни покладають на Володимира Путіна та федеральне керівництво.

Однак, як зазначається в дослідженні, критика влади не означає антивоєнну позицію. Частина росіян, навпаки, звинувачує керівництво в недостатній жорсткості – відмові від масованіших ударів або нездатності швидше знищити Україну.

"Дослідження не дає підстав говорити, що росіяни масово стали противниками війни. Навпаки, пропаганда, цензура, самоцензура та діяльність ботів продовжують підтримувати картину значної суспільної підтримки війни до "повної перемоги" Росії.Але водночас у регіональному інформаційному просторі сформувалося чітке очікування затяжного конфлікту", – пояснила Юлія Єленіч, аналітикиня російського напрямку Join Ukraine.

За її словами, російська регіональна аудиторія очікує, що війна триватиме довго. Паралельно формується запит не стільки на конкретний сценарій перемоги чи поразки, скільки на припинення бойових дій як таких.

У межах дослідження аналізували 536 груп у "ВКонтакте" та 428 Telegram-каналів – регіональні новинні канали, місцеві пабліки, медіа та чати з аудиторією від кількох тисяч до сотень тисяч підписників. Моніторинг охопив усі регіони Росії та окуповані території України у період 27 липня – 2 серпня 2026 року.

Очікування українців щодо завершення війни

Як повідомляв УНІАН, абсолютна більшість українців (82%) вірить у те, що Україна переможе у війні проти Росії. 59% вважають, що Україна безумовно переможе РФ у війні. Ще 23% вважають, що перемогу швидше отримає Україна.

Не визначилися з відповіддю 16%. І лише 7% вважають, що перемогу у війні здобуде Росія.

Коли закінчиться війна в Україні

Водночас українці скептично ставляться до того, що війна в Україні завершиться вже найближчим часом: 5% вважають, що це може статися в найближчі тижні, до кінця літа 17% сподіваються на завершення війни восени-взимку 2026 року. Ще 13% розраховують на кінець війни у першій половині 2027 року А 39% вважають, що це станеться у другій половині 2027 року чи пізніше.

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