Російська сторона відновила проїзд транспортних засобів на "Чонгарі" - ДПСУ

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

При цьому зазначається, що рух на напрямку КПВВ «Каланчак» досі залишається обмеженим.

Читайте такожЗа КПП на адмінкордоні з Кримом відтепер можна спостерігати через веб-камери

Як вже повідомлялося, за інформацією громадян України, які перетинають адміністративну межу з АР Крим, на так званих пропускних пунктах, де перебувають російські служби, навпроти контрольних пунктів «Чонгар» та «Каланчак», вийшла з ладу митна електронна система даних.

Через це не пропускалися транспортні засоби, що зареєстровані на материковій частині України.