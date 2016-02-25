Російська сторона відновила проїзд транспортних засобів на "Чонгарі" - ДПСУ
04:29, 25 лютого 2016Суспільство
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Російські окупаційні служби, які перебувають навпроти КПВВ «Чонгар», відновили пропуск всіх транспортних засобів.
Російська сторона відновила проїзд транспортних засобів на "Чонгарі" / Фото khoda.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
При цьому зазначається, що рух на напрямку КПВВ «Каланчак» досі залишається обмеженим.
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Як вже повідомлялося, за інформацією громадян України, які перетинають адміністративну межу з АР Крим, на так званих пропускних пунктах, де перебувають російські служби, навпроти контрольних пунктів «Чонгар» та «Каланчак», вийшла з ладу митна електронна система даних.
Через це не пропускалися транспортні засоби, що зареєстровані на материковій частині України.
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