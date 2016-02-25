СБУ затримала в Києві арбітражного керуючого на хабарі більше 1 мільйона

Як повідомляє прес-центр СБУ, здирник вимагав кошти від засновника комерційної структури за передачу на користь бізнесмена майна підприємства-банкрота. Покупець прозоро виграв аукціон на придбання офісно-складського комплексу під Києвом вартістю майже 7 мільйонів гривень та вніс заставу у розмірі 10%. За підписання дозвільних документів арбітражний керуючий вимагав у бізнесмена 1,2 мільйона гривень.

Співробітники спецслужби затримали здирника у власному офісі з частиною хабара. Під час обшуків за місцем проживання та гаражі арбітражного керуючого правоохоронці вилучили решту коштів та автоматичну зброю з набоями.

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У рамках відкритого кримінального провадження хабарнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України. Арбітражного керуючого затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення інших можливих фактів вимагання ним коштів від підприємців.

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