Запровадження безвізового режиму важливе для 57% українців - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні дані опитування під час круглого столу "Як українці розуміють євроінтеграцію: очікування та настрої суспільства" озвучила політичний аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна.

Водночас, на півдні громадська думка щодо важливості безвізового режиму балансує приблизно на рівному розподілі на тих, для кого можливість їздити без віз важлива (44%), і тих, для кого це не має значення (47%).

На сході і Донбасі важливим безвізовий режим вважають по 39% місцевих жителів, а більшість в обох цих регіонах (55-56%) не вважає, що скасування візового режиму є значущим.

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Крім того, соціологи зазначили, що якщо у 2016 році буде запроваджено безвізовий режим з ЄС, то заявлена готовність скористатися ним і поїхати до країн Шенгенської зони коливається від 18% серед жителів Донбасу до 45% жителів заходу.

Основною метою, з якою жителі будь-якого макрорегіону готові були б поїхати до країн Шенгенської зони, є туризм.

Дослідження провели Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова в період з 14 по 22 листопада 2015 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2009 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

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