Окупанти відпрацьовують у Криму технології контролю за суспільною свідомістю та "видушуватимуть" нелояльних до себе - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час обговорення теми боротьби кримських татар за Батьківщину в рамках міжнародного Форуму "Крим – це Україна. Анексований півострів між минулим та майбутнім".

Яременко висловив думку, що на сьогодні "російська окупаційна влада відпрацьовує в Криму нові методи контролю за суспільною свідомістю, нові методи впливу і придушення нелояльного елементу".

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"Це російській владі конче необхідно з двох причин. Перш за все, вона планує розвивати Крим, передусім, як потужну військову базу", - сказав він.

Експерт додав, що роль Криму як військової бази має стратегічне значення, оскільки Крим є "частиною російського плану по подоланню системи протиракетної оборони США". "Оскільки росіяни не можуть загрожувати Сполученим Штатам Америки, вони планують розмістити тактичну ядерну зброю в Калінінграді, Білорусі і в Криму, і таким чином, створювати загрозу для європейських партнерів США, і тиснути на Сполучені Штати, на Європейський Союз, НАТО з метою досягнення певних компромісів", - сказав Яременко.

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Так, він вважає, що "угруповання російське, очевидно, найближчим часом налічуватиме, це колосальна цифра, 100-120 тисяч чоловік у Криму". "І на такого характеру військовій базі, де присутні усі роди військ, усі, аж до ядерної зброї, типи озброєння, - нелояльне населення на такій військовій базі становить загрозу", - сказав дипломат.

Відповідно, наголосив він, з Криму буде "видушуватись" будь-який "нелояльний елемент". "Чому кримські татари є першочерговою ціллю російських окупантів? Тому що це найбільш консолідована, організована група зі здатністю і волею до спротиву", - зауважив Яременко.

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Крім того, він наголосив, що в Криму на сьогодні "відпрацьовуються глобальні технології контролю за свідомістю, залякування, впливу на населення, які з часом будуть перенесені і переносяться поступово на решту території Російської Федерації". "Це російській владі потрібно для контролю над свідомістю своїх громадян в умовах значного погіршення економічної, політичної і безпекової ситуації на території Російської Федерації", - сказав експерт і додав, що спосіб, у який буде пригноблено українське лояльне населення в Криму, буде використаний пізніше і використовується вже для пригноблення будь-якого незгодного, нелояльного елементу на решті території РФ.