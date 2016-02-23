Мер Старобільська був убитий пострілами в голову і шию, розглядається "політична" версія - поліція

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила прес-секретар Головного управління поліції в Луганській області Тетяна Погукай.

"На даний момент ми маємо інформацію, що причиною смерті стало вогнепальне поранення в голову і шию. При розтині було вилучено 2 кулі калібру 9 мм. Факт зареєстрований в реєстрі досудових розслідувань за ст. 115 ч. 1 КК "Умисне вбивство". Відпрацьовуються різні версії щодо мотивів, це і вбивство на політичному грунті і на побутовому ґрунті, і вбивство, пов'язане з господарською діяльністю мера", - заявила Погукай.

Нагадаємо, Живагу без свідомості знайшов у дворі міськвиконкому сторож вчора приблизно о 22:00, проте до лікарні його не довезли - помер у кареті медичної допомоги.

Живага був обраний мером Старобільська від партії "Наш край" на виборах 25 жовтня 2015 року, набравши 31% голосів.