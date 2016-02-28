"Золота малина": найгіршою стрічкою року визнали "50 відтінків сірого"

У Лос-Анджелесі роздали антипремії "Золота малина". Найгіршими фільмами цього року стали "50 відтінків сірого" та "Фантастична четвірка".

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Найбільше номінацій зібрала еротична стрічка "50 відтінків сірого". Найгіршим актором назвали Джеймі Дорнана, актрисою – Дакоту Джонсон. Окрему "Малину" отримав їх невдалий дует. Сценарист картини Келлі Марсел також відзначилась антипремією.

У свою чергу найгіршим режисером року назвали Джоша Транка з його "Фантастичною четвіркою".

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А от приз за відновлення репутації дістався багаторазовому лауреату "Золотої малини" Сільвестру Сталоне. Цього разу він номінується на "Оскар" за роль другого плану у драмі "Крід".

Нагадаємо, "Золоту малину" роздають за день до вручення "Оскара", яке відбудеться уже сьогодні.