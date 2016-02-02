Ді Капріо, який номінований вшосте на "Оскар", вирішив зіграти по-крупному: актор узявся за роль Путіна

Про це повідомляють відразу два джерела, близьких до виробника фільму - компанії Knights Bridge Entertainment (незалежний кіновиробник, зареєстрований у Великобританії і має представництва в Америці, Європі та Азії), повідомляє "Дождь".

Один з топ-менеджерів Knights Bridge Entertainment Валерій Саарян, що представляє інтереси компанії на території Європи та Азії, підтвердив, що робота над фільмом Putin велася весь останній рік і зараз затверджується фінальна версія сценарію. Розголошувати додаткові деталі Саарян не став, повідомивши, що над сценарієм фільму працювали три автора, а ім'я режисера «у всіх на слуху». У кастингу фільму задіяні відразу кілька зірок Голлівуду першої величини, пояснив Саарян, але їх імена представник компанії також відмовився розкривати до початку зйомок.

Читайте такожЖурі Каннського кінофестивалю очолив режисер "Божевільного Макса"

Ді Капріо вже дав попередню згоду на виконання головної ролі. Зйомки почнуться навесні 2016 року і пройдуть в Росії, Америці і Європі. Вихід фільму запланований на весну 2017 року.

За словами представника компанії, жанр фільму - політичний трилер з фактами з життя і роботи президента, який опинився на вершині світової політики. «Від офіцера КДБ, прем'єр-міністра, до президента. Людина-міф. Погляд на особисте життя і кар'єру одного з найвпливовіших людей світу», - сказано в описі проекту.

Зв'язатися з офіційним представником Ді Капріо поки не вдалося.

Прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков не став коментувати інформацію про фільм, сказавши, що нічого про це не знає. За даними джерел, Путін знає, що американці збираються зняти про нього фільм.

У січні в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag Ді Капріо сказав, що не проти зіграти російського президента. «Путін був би дуже-дуже-дуже цікавим, я б із задоволенням зіграв його», - сказав актор виданню.

Читайте такожФранцузький канал показав антиукраїнський фільм про Майдан, незважаючи на прохання Києва

Раніше про бажання зняти фільм про російського лідера розповів режисер Олівер Стоун. До фільму Putin Стоун не має ніякого відношення, пояснили в компанії-виробника.

Актор і продюсер Марк Деймон відомий роботою над ліцензуванням понад 300 повнометражних картин, серед яких такі фільми як «Ніколи не говори "ніколи"», «Честь родини Прицці», «Одного разу в Америці» та інші.

У портфелі Knights Bridge Entertainment такі фільми як «Два стволи», «План втечі» і частина «бондіани» «Квант милосердя».

Як повідомляв УНІАН, раніше США вручили премії гільдії кіноакторів, Ді Капріо став кращим актором.

14 січня в Лос-Анджелесі оголосили номінантів на премію "Оскар".

Зокрема, за звання кращого актора поборються Леонардо Ді Капріо («Легенда Хью Гласса»), Брайан Кренстон («Трамбо»), Метт Деймон («Марсіанин»), Майкл Фассбендер («Стів Джобс») і Едді Редмейн («Дівчина з Данії»).

Раніше Ді Капріо висувався на кінонагороду за картини «Що гризе Гілберта Грейпа», «Авіатор», «Кривавий алмаз» і «Вовк з Уолл-стріт» («Краща чоловіча роль» і «Кращий продюсер»).