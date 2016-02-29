Поклонська буде особисто представляти в суді справу про заборону Меджлісу

Про це заявила так званий прокурор окупованого Криму Наталія Поклонська, передає РІА Новости.

"До 3 березня нам необхідно надати всі матеріали, які у нас зібрані до цього позову. Ми 3 березня представляємо їх у Верховний суд Республіки Крим, і далі буде призначено справу безпосередньо для розгляду судом вже у судовому засіданні за участю всіх сторін", - сказала вона.

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Поклонська наголосила, що буде особисто представляти в суді сторону заявника. Відповідачем виступить перший заступник голови меджлісу Наріман Джелял, який представляє інтереси організації в Криму.

Як повідомляв УНІАН, у Криму представники окупаційної влади вирішили подати позов до "Верховний суд республіки" про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу на півострові.