На Донеччині правоохоронцям здався бойовик з терористичної бригади "П’ятнашка" (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, в грудні 2015 року чоловік, піддавшись дії російської пропаганди, приєднався до терористичного угруповання "П’ятнашка". Зі зброєю в руках він охороняв місця розташування банди, виконував господарські роботи.

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"Зіткнувшись з реаліями "служби" у бандформуванні, де процвітала наркоманія, алкоголізм, мародерство, знущання як над мирним населенням, так і над членами угруповання, чоловік залишив зброю та втік із "П’ятнашки", - сказано в повідомленні.

Чоловік перейшов лінію розмежування, добровільно здався українським правоохоронцям, скориставшись програмою "На тебе чекають вдома".

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На даний час чоловік знаходиться дома. Здійснюється перевірка щодо його участі в незаконних збройних формуваннях.

"Інтернаціональна бригада "П’ятнашка" відома тим, що у її складі воюють вихідці з Абхазії, а прапор самопроголошеної кавказької республіки міститься на емблемі бандформування разом з триколором "ДНР".