Студентам університету Богомольця видали перепустки з мапою України без Криму

Про це повідомила радник міністра інформаційної політики з питань Криму Еміне Джеппар на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні відправили листи МОН, МОЗ, СБУ та ГПУ у зв'язку з видачею студентам НМУ ім. Богомольця нових перепусток, на яких зображено герб університету на тлі карти України без Криму", - написала вона.

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У листі наголошується, що "поширення офіційних пропускних документів з картою України без криму установою державної власності є неприпустимим".

РЕАКЦИЯ МИП НА КАРТУ БЕЗ КРЫМА.Сегодня отправили письма на МОН, МОЗ, СБУ и ГПУ в связи с выдачейстудентам НМУ им. Бого... Posted by Emine Dzheppar on Monday, February 29, 2016

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Нагадаємо, минулого тижня з'явилася інформація, що студентам Київського національного медичного університету імені Богомольця видали перепустки з картою України, на якій не зазначено окуповану Росією АРК Крим.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.