Студентам університету Богомольця видали перепустки з мапою України без Криму
У зв'язку з цим Мінінформполітики звернулося до Міносвіти, МОЗ, Служби безпеки України та Генпрокуратури.
Про це повідомила радник міністра інформаційної політики з питань Криму Еміне Джеппар на своїй сторінці в Facebook.
"Сьогодні відправили листи МОН, МОЗ, СБУ та ГПУ у зв'язку з видачею студентам НМУ ім. Богомольця нових перепусток, на яких зображено герб університету на тлі карти України без Криму", - написала вона.
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У листі наголошується, що "поширення офіційних пропускних документів з картою України без криму установою державної власності є неприпустимим".
РЕАКЦИЯ МИП НА КАРТУ БЕЗ КРЫМА.Сегодня отправили письма на МОН, МОЗ, СБУ и ГПУ в связи с выдачейстудентам НМУ им. Бого...Posted by Emine Dzheppar on Monday, February 29, 2016
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Нагадаємо, минулого тижня з'явилася інформація, що студентам Київського національного медичного університету імені Богомольця видали перепустки з картою України, на якій не зазначено окуповану Росією АРК Крим.
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