На російських ГРУшників Александрова та Єрофєєва готується замах - прокурори

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили журналістам.

Як повідомив журналістам прокурор Ігор Німченко, військовій прокуратурі від оперативних підрозділів стало відомо, що на автомобіль конвою, який доправляє Александрова та Єрофєєва до суду, готується напад, і тому конвоювати їх у звичайному режимі до зали суду небезпечно.

Він відмовився розголошувати будь-які деталі, однак зазначив, що в разі, якщо обвинувачувані відмовляться від участі у засіданні суду в режимі відеоконференції, то при конвоюванні Александрова та Єрофєєва буде вжито спеціальних заходів безпеки.

“Доставка можлива, але за умови вжиття всіх необхідних заходів безпеки. Можливо, це буде інше приміщення, інша охорона, перевірка периметру навколо суду спеціальними підрозділами”, - припустив Німченко.

Інший прокурор Олександр Климович зазначив, що у разі необхідності на вимогу суду прокурори будуть готові надати докази того, що на конвой готується замах.

Своєю чергою адвокат Єрофєєва Оксана Соколовська заявила, що не вірить у версію про підготовку замаху на обвинувачуваних. Вона вважає цю ситуацію спробою усунути її від процесу.

Соколовська заявила, що днями у неї в слідчому ізоляторі у незаконний спосіб було вилучено документи, що становлять адвокатську таємницю і з якими вона прийшла до свого клієнта. Вона додала, що документи їй все таки повернули, але висловила упевненість, що працівники відділу забезпечення слідчого ізолятора зробили з них копії. Адвокат також зауважила, що виступає проти відеоконференції, оскільки є ризик, що на обвинувачуваних можуть чинити тиск у камері, і буде не видно, говорять вони під тиском чи ні.

Також Соколовська висловила думку, що перенесення сьогодні судового засідання у справі Єрофєєва та Александрова й інформація про замах є способом затягнути час для того, щоб усунути її від справи. Вона пояснила, що декілька днів тому суд першої інстанції відмовився брати її під варту в рамках іншої кримінальної справи, де вона виступає підозрюваною.

«Військова прокуратура чекає оскарження цього рішення в апеляційній інстанції, і колегія апеляційного суду вирішуватиме питання, щоб мене будь-яким чином видалити з цієї справи. Тому я не вірю у версію прокуратури про замах», - сказала Соколовська.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня 2015 року досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах.

10 лютого суд продовжив арешт Єрофєєва і Александрова до 9 квітня 2016 року.

Сьогодні, 3 березня, засідання Голосіївського райсуду Києва у справі Єрофєєва та Александрова було перенесене на 9 березня через недоставку обвинувачуваних. Це вже вдруге переносяться судові слухання у справі Александрова та Єрофєєва з цієї причини.

Цього разу прокурори пояснили відсутність обвинувачуваних в залі суду тим, що до військової прокуратури надійшла інформація, що можливий замах на автомобіль конвою, яким доставляють росіян зі слідчого ізолятору до зали суду.

Після цього прокурор запропонував суду провести наступне судове засідання в режимі відеоконференції із слідчим ізолятором. На це не погодилися адвокати Александрова та Єрофєєва. Вони заявили, що їхні клієнти хочуть особисто перебувати в залі суду під час судових слухань.