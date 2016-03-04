На Закарпатті затримали автомобіль з 300 кілограмами бурштину на 200 мільйонів (фото, відео)

Про це повідомляє прес-служба Мукачівського прикордонного загону.

Згідно з повідомленням, у ніч з 3 на 4 березня на контрольному посту "Нижні Ворота" прикордонники зупинили мікроавтобус IVECO львівської реєстрації.

Під час огляду в салоні автомобіля знайшли 60 пакунків по 5 кілограмів кожен, у яких знаходилося каміння, за попередніми даними - бурштин. Загальна вага товару склала близько 300 кілограмів.

Як повідомляє департамент комунікації Національної поліції, водія було доставлено до Воловецького відділення поліції Закарпаття.

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Львів'янин розповів правоохоронцям, що вирішив через Інтернет підшукати роботу і натрапив на оголошення щодо перевезення товарів. Зв’язавшись із замовником по телефону, домовився про зустріч біля торгового центру у Львові.

"Як і домовилися, зустрілися за вказаною адресою. Замовник сказав, що потрібно доставити до міста Мукачева кілька комп'ютерів, і за це він заплатить 500 гривень", - сказано в повідомленні.

У поліції також додали, що, зі слів водія, адресу, на яку потрібно було доставити товар, замовник повинен був скинути додатково через смс-повідомлення. У свою чергу, взявши накладні, в яких було вказано, що він перевозить комп'ютерну техніку, водій виїхав на Закарпаття.

Правоохоронці додають при цьому, що сумніваються у щирості слів водія.

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Вартість затриманого вантажу поліція оцінила в суму близько 200 мільйонів гривень.

"Наразі за даним фактом триває розслідування. Автомобіль поміщено на штрафмайданчик Воловецького відділення поліції. У межах досудового розслідування поліцейські з'ясують походження вилученого "сонячного каміння", - зазначається у повідомленні.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 240 ККУ (порушення правил охорони або використання надр).