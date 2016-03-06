На Донеччині СБУ затримала бойовика "ДНР", що приїхав до батьків (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, зловмисник з червня і до кінця 2014 року ніс бойові чергування в Авдіївці та селі Спартак. Як розповів сам затриманий, зі Спартака він вів вогонь по силах антитерористичної операції, що знаходилися на шахті "Бутовка-Донецька" на околиці Донецька.

Він також "служив" на базі незаконного збройного формування "Восток". Після виходу зі складу свого злочинного угруповання бойовик залишився жити у Донецьку.

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Співробітники спецслужби затримали бойовика у його рідному селищі на підконтрольній українській владі території, куди він прибув до батьків.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.