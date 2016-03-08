У Москві під час акції на підтримку Савченко затримано вже 35 осіб

Про це повідомляє російський правозахисний портал "ОВС-Інфо". По даними порталу, люди були поміщені в три автозаки, які відвезли їх в ВВС.

Читайте такожСоцмережі: В Москві вивісили плакат на підтримку Савченко (фото, відео)Як повідомляв УНІАН, 7 березня поліція в Москві затримала кількох учасників акції на підтримку Савченко.

Довідка УНІАН. Савченко почала сухе голодування з 4 березня на знак протесту проти того, що російський суд відмовив їй в останньому слові і відклав засідання до 9 березня.

Українські консули 7 і 8 березня відвідували Савченко в СІЗО. За їхніми словами, стан здоров'я льотчиці погіршився.

Уповноважений президента України з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що російська влада дозволила українським лікарям оглянути Савченко 9 березня.

Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.