Москаль розпорядився зняти з вивісок закарпатських відділень "Сбербанку" слово "Росія"

11:30, 11 березня 2016
Суспільство
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Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль розпорядився зняти з вивісок закарпатських відділень "Сбербанку" слово "Росія".

Фото УНИАН

Про це повідомляє його прес-служба.

"У п'ятницю голова облдержадміністрації Геннадій Москаль підписав розпорядження про частковий демонтаж таких вивісок", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з документом, меру Ужгорода Богдану Андрєєву рекомендовано демонтувати з вивісок "Сбербанк Росії" в двох відділеннях назва країни-агресора, залишивши лише слово "Сбербанк".

Міському голові Мукачевого Андрію Балозі рекомендовано здійснити аналогічні дії в одному відділенні банку.

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В області є тільки три відділення "Сбербану Росії" – два в Ужгороді і один в Мукачево.

Раніше Москаль перейменував на Закарпатті вулицю Леніна на честь Джона Леннона. Як повідомляв УНІАН, у Чернівцях працівники комунального підприємства демонтували вивіску «Сбербанку Росії», яка була встановлена на вході до філії фінустанови в будівлі на Центральній площі.
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