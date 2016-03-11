Москаль розпорядився зняти з вивісок закарпатських відділень "Сбербанку" слово "Росія"

Про це повідомляє його прес-служба.

"У п'ятницю голова облдержадміністрації Геннадій Москаль підписав розпорядження про частковий демонтаж таких вивісок", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з документом, меру Ужгорода Богдану Андрєєву рекомендовано демонтувати з вивісок "Сбербанк Росії" в двох відділеннях назва країни-агресора, залишивши лише слово "Сбербанк".

Міському голові Мукачевого Андрію Балозі рекомендовано здійснити аналогічні дії в одному відділенні банку.

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В області є тільки три відділення "Сбербану Росії" – два в Ужгороді і один в Мукачево.