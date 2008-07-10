Українські десантники вперше вчилися воювати на комп’ютері

Вперше у Збройних силах України відбулося тактичне навчання батальйонного рівня з використанням комп’ютерного моделювання бойових дій.

Як повідомили сьогодні УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони, захід бойової підготовки проходив базі 13-го окремого аеромобільного батальйону, що дислокується в Житомирі і входить до Об’єднаних сил швидкого реагування.

Практичну допомогу в організації і проведенні навчання українським військовим надали офіцери відділу імітаційного моделювання командування Сухопутних військ ЗСУ та фахівці зі Сполучених Штатів Америки.

Під час тактичного навчання основну увагу офіцерів батальйону було сконцентровано на відпрацюванні дій у зоні відповідальності українських миротворчих підрозділів. Зокрема, офіцери аеромобільного підрозділу відпрацювали варіант ротації батальйону на місцевості з використанням карти автономного краю Косового.

Як наголошують в Міноборони, це перший крок до застосування такого способу проведення тренування з військовослужбовцями. Комп’ютерне моделювання бойових дій дозволяє імітувати тактичну обстановку, на тлі якої мають приймати рішення і діяти відповідні командири.

У військовому відомстві зазначають, що такий спосіб практичного навчання застосовується в арміях провідних країн світу, оскільки дозволяє значно підвищити рівень бойової підготовки та командирської майстерності офіцерів різних ланок.