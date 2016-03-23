Біля генконсульства РФ в Одесі кидали яйця, бажали Путіну смерті і співали в підтримку Савченко (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, на Гагарінському плато, біля будівлі консульства, зібралося кілька десятків людей - представники різних патріотичних організацій і політичних сил. Люди прийшли без партійних прапорів. Через гучномовець вони озвучили свої вимоги.

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Як заявив заступник голови Одеської обласної організації ВО «Батьківщина» Сергій Веселов, дії РФ і президента Росії Володимира Путіна «не повинні залишитися безкарними». За його словами, уся світова спільнота засуджує незаконні рішення і дії Росії, і українці вимагають від влади продовжувати робити все можливе для звільнення Савченко.

«Хочу звернутися до Генерального консула Російської Федерації, російських дипломатів, які вивчали міжнародне право, які знають, що таке статут ООН. І які розуміють, що все, що робить Путін і його режим, - є порушенням міжнародного права. Це знущання над людьми, знущання над країною, на яку вони напали», - заявив Веселов.

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Він наголосив, що громадяни України не «якісь злісні бандерівці», а вільні люди, які хочуть звільнитися від радянського минулого і жити в цивілізованій країні.

Представник координаційної ради одеського «Євромайдану» Михайло Голубєв заявив, що громадськість вимагає «від нашої влади розриву дипломатичних відносин з Росією і закриття консульства в Одесі».

Присутні також скандували «Слава Україні! Героям – слава!», бажали Путіну смерті, наспівували відому пісню, придуману про нього футбольними фанатами.

Активісти закидали фасад курячими яйцями з криками: «Ганьба!».

З будівлі ніхто не вийшов, громадський порядок забезпечували правоохоронці, ставши біля входу до Генконсульства.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня суд у Росії засудив Надію Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд присудив Савченко штраф у розмірі 30 тис. рублів за «незаконне перетинання кордону».

Після оголошення вироку льотчиця заявила, що з 6 квітня відновить сухе голодування, вимагаючи свого повернення в Україну.

Генеральне консульство Російської Федерації в Одесі призупинило прийом громадян з 21 березня по 24 березня включно «з технічних причин».