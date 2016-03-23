Порошенко у Харкові особисто випробував новий БТР (фото, відео)
19:21, 23 березня 2016Суспільство
6607
Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з колективом Харківського конструкторського бюро і військовими особисто випробував БТР-4.
БТР-4 виготовлений фахівцями ХКБМ ім. О. Морозова.
"Ці красені-БТРи дуже чекають у військах", - наголосив Порошенко в Twitter і опублікував відео.
У свою чергу в IT-секторі Харкова на сторінці в Twitter передали слова Порошенка, для якого "кермувати БТР-4 легше, ніж Волгою".
Прзидент і БТР: Порошенко зазначив, що керувати БТР-4 легше, ніж Волгою :) pic.twitter.com/h11qBjyM7l— IT Sector Харків (@itsector) March 23, 2016
Раніше сьогодні держконцерн "Укроборонпром" передав військовим в зону АТО партію модернізованих за стандартами НАТО бронетранспортерів БТР-4, і мінометів калібру 120-мм "Молот".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter