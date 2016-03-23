Порошенко у Харкові особисто випробував новий БТР (фото, відео)

19:21, 23 березня 2016
Суспільство
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Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з колективом Харківського конструкторського бюро і військовими особисто випробував БТР-4.

БТР-4 виготовлений фахівцями ХКБМ ім. О. Морозова.

"Ці красені-БТРи дуже чекають у військах", - наголосив Порошенко в Twitter і опублікував відео.

У свою чергу в IT-секторі Харкова на сторінці в Twitter передали слова Порошенка, для якого "кермувати БТР-4 легше, ніж Волгою".

Раніше сьогодні держконцерн "Укроборонпром" передав військовим в зону АТО партію модернізованих за стандартами НАТО бронетранспортерів БТР-4, і мінометів калібру 120-мм "Молот".

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