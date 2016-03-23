Порошенко у Харкові особисто випробував новий БТР (фото, відео)

БТР-4 виготовлений фахівцями ХКБМ ім. О. Морозова.

"Ці красені-БТРи дуже чекають у військах", - наголосив Порошенко в Twitter і опублікував відео.

У свою чергу в IT-секторі Харкова на сторінці в Twitter передали слова Порошенка, для якого "кермувати БТР-4 легше, ніж Волгою".

Прзидент і БТР: Порошенко зазначив, що керувати БТР-4 легше, ніж Волгою :) pic.twitter.com/h11qBjyM7l — IT Sector Харків (@itsector) March 23, 2016

Раніше сьогодні держконцерн "Укроборонпром" передав військовим в зону АТО партію модернізованих за стандартами НАТО бронетранспортерів БТР-4, і мінометів калібру 120-мм "Молот".