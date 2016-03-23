"Укроборонпром" передав військовим в зону АТО партію БТР-4 і мінометів "Молот"

Передача зброї пройшла за участі президента України Петра Порошенка і гендиректора "Укроборонпрому" Романа Романова на території Харківського конструкторського бюро ім. Морозова, яке входить до складу концерну.

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За даними концерну, БТР-4 оснащені німецькими двигунами Deutz і модернізовані за стандартами НАТО. Крім того, концерн також передав українським військовим партію великокаліберних мінометів М120 "Молот" виробництва київського заводу "Маяк".

Як зазначив під час заходу президент Порошенко, цього року на закупівлю сучасного озброєння виділено 11 млрд грн.

"Я впевнений, що ті зусилля, які доклали Міноборони, Генштаб, "Укроборонпром", уряд, приведуть в 2016 році до стрімкого підвищення обороноздатності країни. 11 млрд грн заплановано у цьому році для закупівлі сучасного озброєння", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укроборонпром" передав українським військовим партію модернізованих снайперських гвинтівок підвищеної точності.