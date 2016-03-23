Російський вертоліт порушив повітряний простір України у Херсонській області

Відповідна заява розміщена на сайті відомства.

Наголошується, що "23 березня прикордонними нарядами Держприкордонслужби під час несення служби на косі Арабатська стрілка (Генічеський район Херсонської області) о 12.08 було виявлено вертоліт Мі-8 АМТШ (бортовий номер 068), який слідував курсом 1100 на висоті від 1000 м до 200 м з боку затоки Сиваш".

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За даними прикордонників, о 12.09 вертоліт перетнув косу Арабатська стрілка над газорозподільною станцією, о 12.10 здійснив поворот на південь над українською газовидобувною платформою "Стрілкова - 5" в Азовському морі та о 12.12 перетнув адміністративну межу Херсонської області в бік тимчасово окупованої території АР Крим.

"Державна прикордонна служба діяла згідно з повноваженнями і своєчасно поінформувала взаємодіючі та компетентні органи України", - йдеться в заяві.