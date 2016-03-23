Російський вертоліт порушив повітряний простір України у Херсонській області
Державна прикордонна служба України заявляє про порушення повітряного простору України російським вертольотом.
Відповідна заява розміщена на сайті відомства.
Наголошується, що "23 березня прикордонними нарядами Держприкордонслужби під час несення служби на косі Арабатська стрілка (Генічеський район Херсонської області) о 12.08 було виявлено вертоліт Мі-8 АМТШ (бортовий номер 068), який слідував курсом 1100 на висоті від 1000 м до 200 м з боку затоки Сиваш".
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За даними прикордонників, о 12.09 вертоліт перетнув косу Арабатська стрілка над газорозподільною станцією, о 12.10 здійснив поворот на південь над українською газовидобувною платформою "Стрілкова - 5" в Азовському морі та о 12.12 перетнув адміністративну межу Херсонської області в бік тимчасово окупованої території АР Крим.
"Державна прикордонна служба діяла згідно з повноваженнями і своєчасно поінформувала взаємодіючі та компетентні органи України", - йдеться в заяві.