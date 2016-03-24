Суд РФ заарештував турецьке судно, яке протаранило опори Керченського мосту

Крім того, на судно накладено арешт, повідомляє РІА Новости з посиланням на Росморрічфлот.

"Капітанові морського порту Таганрог заборонений випуск з порту морського судна "Ліра". Відповідне рішення, що підлягає негайному виконанню, прийняв Арбітражний суд Ростовської області", — йдеться у повідомленні.

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Крім того, власнику судна "висунута морська вимога" про відшкодування збитку.

"Морська вимога", згідно з Кодексом торговельного мореплавства Росії, — це будь-яка вимога, що виникає у зв'язку із завданням кому-небудь шкоди при експлуатації судна.

Нагадаємо, суховантаж знищив опору моста, що будується ввечері в суботу, 19 березня, проте відомо про інцидент стало тільки 22 числа. Судно навалилося на опору робочого мосту № 2, який будується між островом Тузла і фарватером.

Через зіткнення також була знищена опора № 80. Крім того, знищено дві маякові палі, а опори № 79 та № 81 отримали зміщення.