Рятувальники знайшли українського альпініста, який зірвався зі скелі на Ельбрусі.

Як повідомляє Головне управління МНС РФ по Кабардино-Балкарській Республіці, станом на 18.10 пошуково-рятувальні роботи завершено.

Альпініст з України був доставлений на базу «Терскол». Його життю і здоров'ю нічого не загрожує.

Читайте такожАльпіністові вперше в історії вдалося підкорити замерзлий Ніагарський водоспад (відео)

На місці працювали 9 рятувальників та дві одиниці техніки Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень у МНС РФ поінформували, що на Ельбрусі зірвався український альпініст.