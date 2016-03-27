Рятувальники знайшли українського альпініста, який зірвався зі скелі на Ельбрусі
20:31, 27 березня 2016Суспільство
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Альпініст з України був доставлений на базу «Терскол». Його життю і здоров'ю нічого не загрожує.
Рятувальникам вдалося знайти альпініста / Фото УНІАН
Рятувальники знайшли українського альпініста, який зірвався зі скелі на Ельбрусі.
Як повідомляє Головне управління МНС РФ по Кабардино-Балкарській Республіці, станом на 18.10 пошуково-рятувальні роботи завершено.
Альпініст з України був доставлений на базу «Терскол». Його життю і здоров'ю нічого не загрожує.
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На місці працювали 9 рятувальників та дві одиниці техніки Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень у МНС РФ поінформували, що на Ельбрусі зірвався український альпініст.
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