На Ельбрусі зірвався український альпініст

16:26, 27 березня 2016
Суспільство
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До місця події негайно вирушили 5 осіб та 2 одиниці техніки Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону.

Эльбрус - наивысшая точка Европы / Фото УНИАН

На Ельбрусі зірвався альпініст з України.

Як повідомляє Головне управління МНС РФ по Кабардино-Балкарської Республіки, повідомлення про подію надійшло сьогодні о 12.18.

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До місця події негайно вирушили 5 осіб та 2 одиниці техніки Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону.

Інформація уточнюється.

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