На Ельбрусі зірвався український альпініст
16:26, 27 березня 2016Суспільство
1932
До місця події негайно вирушили 5 осіб та 2 одиниці техніки Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону.
Ельбрус - найвища точка Європи / Фото УНІАН
На Ельбрусі зірвався альпініст з України.
Як повідомляє Головне управління МНС РФ по Кабардино-Балкарської Республіки, повідомлення про подію надійшло сьогодні о 12.18.
Читайте такожАльпіністові вперше в історії вдалося підкорити замерзлий Ніагарський водоспад (відео)
До місця події негайно вирушили 5 осіб та 2 одиниці техніки Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону.
Інформація уточнюється.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter