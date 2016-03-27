На Ельбрусі зірвався український альпініст

До місця події негайно вирушили 5 осіб та 2 одиниці техніки Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону.

На Ельбрусі зірвався альпініст з України. Як повідомляє Головне управління МНС РФ по Кабардино-Балкарської Республіки, повідомлення про подію надійшло сьогодні о 12.18. Читайте такожАльпіністові вперше в історії вдалося підкорити замерзлий Ніагарський водоспад (відео) До місця події негайно вирушили 5 осіб та 2 одиниці техніки Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону. Інформація уточнюється.

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