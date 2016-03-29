У "Борисполі" відкрилася виставка картин відомого українського художника-монументаліста (фото)

Основна мета цього проекту - підтримка та популяризація українського мистецтва та культури серед українців та іноземних гостей.

"Вперше в історії авіації в аеропорту були виставлені оригінали робіт художника. Цього не робить жоден аеропорт світу... Сьогодні ми представляємо роботи Віктора Гонтаріва, з якими я і сам познайомився не так давно. Мене дивує в його роботах як анекдотичний гумор, так і філософський погляд – кожен знайде в них щось своє. Від 15 тис. до 30 тис. пасажирів щодня зможуть насолодитися роботами цього художника", - сказав генеральний директор аеропорту Євген Дихне під час відкриття виставки.

У рамках проекту "Подорожуй з Україною в серці" благодійний фонд "Артанія" передав для виставки у "Борисполі" понад 30 картин Гонтаріва. Експозиція буде розміщена в зоні очікування вильоту в будівлі аеропорту (термінал D). При цьому, за словами президента "Артанії", почесного академіка Національної академії мистецтв Петра Багрія, організатори проекту мають намір і надалі виставляти у приміщенні аеропорту твори відомих українських художників, фотографів, графіків і скульпторів.

"Я думаю, що ця виставка триватиме близько двох місяців – так ми плануємо, після чого почнемо готувати наступну виставку. Я хочу, щоб цей проект існував якомога довше", - зазначив Багрій.

Крім того, під час відкриття виставки фонд "Артанія" презентував альбом "Віктор Гонтарів", в якому представлені репродукції всіх картини відомого українського художника.

"Ці альбоми видані не для комерційного використання. Ми роздаємо їх з метою популяризації творів мистецтва. Альбоми безкоштовно віддаються у бібліотеки України. Зараз фонд "Артанія" працює над створенням електронної версії альбому, і ця електронна версія також буде передана бібліотеці Верховної Ради України та розміщена на сайті з відкритим доступом", - додав Багрій.

Довідка УНІАН. Віктор Гонтарів (1943-2009) – відомий харківський художник, один із засновників сучасної школи монументального живопису в Україні, лауреат державної премії ім. Т. Шевченка в галузі образотворчого мистецтва. У 2005 році він отримав звання "Заслужений художник України", у 2003 році був нагороджений золотою медаллю Академії мистецтв України, в 2006 році – отримав звання "Почесний громадянин Харкова", а в 2007 році – премію "Народне визнання".

Проект "Мандруй з Україною в серці" у будівлі найбільшого в Україні міжнародного аеропорту "Бориспіль" стартував у листопаді 2015 року виставкою картин відомої української художниці Марії Приймаченко. У рамках мистецького проекту організатори також провели виставку фотографій "Революція гідності. Майбутнє творять вільні люди", присвячену пам'яті Героїв Небесної Сотні і подій на Майдані, а також виставку світлин "Жінки світу: такі різні і такі прекрасні".

Благодійний фонд "Артанія", який є одним організаторів проекту, був заснований двома академіками Національної академії мистецтв - меценатом і колекціонером Петром Багрієм, а також народним художником України Анатолієм Мельником. Одним з основних завдань фонду є підтримка молодих і талановитих українських художників.