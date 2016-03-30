Із понад 17 тисяч співробітників Служби безпеки люстровано лише 58 - СБУ

Про це на брифінгу повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

Він розповів, що хоча процес люстрації мав би завершитися 31 грудня минулого року, в СБУ він ще триває, оскільки в Службі безпеки ще й досі не отримали відповіді на запити стосовно своїх співробітників від інших відомств.

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За словами Ткачука, люстраційній перевірці підлягає 17284 співробітники. Відповідні запити щодо них були направлені в усі органи, які, за законом про очищення влади, причетні до процесу люстрації. "Але ми до сьогодні ще отримуємо відповіді на ці запити, зокрема від Державної фіскальної служби. Єдиний, хто надіслав усі відповіді - Державний галузевий архів СБУ".

Говорячи про кількість люстрованих співробітників СБУ, Ткачук зазначив, що ще до початку люстрації - 23 листопада 2014 р - з лав СБУ звільнилися 2293 людини, а від 24 листопада до сьогодні – ще 1022 особи. Близько 40% з них могли бути люстровані.

Він також пояснив, що люстровані де-юре лише 58 осіб. Серед них є як ті, хто служив в органах КДБ СРСР, так і ті, хто подав недостовірні дані про себе, або не подав про себе відповідні документи.

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Ще 89 осіб - штатних співробітників КДБ, або тих, хто закінчив виш КДБ - уникли люстрації тому, що з квітня 2014 року до вересня 2014 р брали активну участь в АТО.

"Наразі повністю завершено перевірку стосовно понад 7 тис осіб, а стосовно 10278 співробітників ще не надійшли відповіді з інших відомств на запити", - зазначив Ткачук.

Окрім того, він повідомив, що найнижчі темпи люстрації нині в Центральному управлінні СБУ - 20%. Такий низький показник, за його словами, через те, що інші відомства, зокрема Державна фіскальна служба, не відповіли на запити.

Ткачук, разом з тим, не вважає, що має місце саботаж з боку податківців чи інших органів. Він пояснює затримку великим навантаженням на ці відомства саме у роботі із запитами як від СБУ, так і від інших відомств, де також триває люстрація.

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Також він прогнозує, що за наявною на сьогодні інформацією, може бути люстровано ще 17 співробітників: "стосовно них ми очікуємо документи, щоб формально закінчити процес люстрації і люструвати їх або ні".