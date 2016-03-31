Мінінформполітики розповіло про масштаби порушень свободи ЗМІ в Криму за останні два роки

Про це повідомила прес-служба Міністерства інформаційної політики України.

Зазначається, що черговою формою насильства проти незалежних медіа стало блокування "Роскомнаглядом" їх сайтів на території півострова.

Останнім рішенням такого характеру стало внесення кримського сайту "15 хвилин", співробітники якого були змушені мігрувати на материк, в список заборонених ЗМІ і блокування інтернет-видання для кримського читача.

"Анексувавши Крим, окупаційна влада в першу чергу вдалися до знищення незалежних ЗМІ, вимкнувши українські ТБ-канали ще в березні 2014 року. Вбивство свободи слова тривало нападами на редакції і журналістів кримських ЗМІ, обшуками у будинках журналістів, допитами, погрозами; вимушеною депортацією незалежних ЗМІ на материк; відмовою у реєстрації ряду "неугодних" ЗМІ та багато іншого. Інформаційний "бан", блокування та обмеження доступу до українських ЗМІ в окупованому Криму – "контрольний постріл", оскільки свободу слова на півострові вже й не побачити", - йдеться в повідомленні.

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Як підкреслили в Мінінформполітики, всі зафіксовані правопорушення у сфері свободи слова в Криму повідомляються компетентним органам України, а також світовій спільноті, "з якою Кремль проводить активну роботу, показуючи свою "картину" того, що відбувається в Криму".

Як повідомляв раніше УНІАН, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров констатував, що в Криму панує атмосфера страху і закликав світове співтовариство не забувати про порушення прав людини в анексованому Криму.