ГПУ: В Одесі за хабарництво затримали прокурора, призначеного Сакварелідзе

Куценко повідомив про затримання прокурора з команди Сакварелідзе / 5.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив прокурор Генеральної прокуратури Владислав Куценко.

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«Слідчими військової прокуратури Південного регіону, за матеріалами СБУ, було затримано під час отримання хабара в розмірі 5 тис. доларів прокурора відділу прокуратури Одеської області, юриста першого класу Модебадзе, який 16 березня цього року був призначений Давідом Сакварелідзе на відповідну посаду», - сказав Куценко.

За його словами, Модебадзе затримано. «Відбувається огляд місця події. Збираються речові докази, допити, порушено кримінальне провадження за статтею 368 Кримінального кодексу», - повідомив Куценко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 березня, у Генпрокуратурі поінформували, що заступника генерального прокурора Сакварелідзе звільнено з органів прокуратури. На сайті ГПУ зазначається, що також генпрокурор притягнув Сакварелідзе до дисциплінарної відповідальності за "грубе порушення прокурорської етики".