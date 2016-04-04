В Києві поліція затримала грабіжника, що перебував у міжнародному розшуку

Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації Головного управління поліції в Києві.

"Співробітники Печерського управління поліції, знаходячись неподалік районного управління, помітили, як двоє зловмисників б’ють чоловіка. Миттєво зреагувавши, поліцейські затримали одного із правопорушників", - сказано у ньому.

Встановлено, що молодики намагалися пограбувати 41-річного киянина, коли той сідав до свого автомобіля.

В свою чергу підозрюваний своєї провини не визнає та пояснює, що не чинив ніяких протиправних дій.

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В подальшому правоохоронцям стало відомо, що затриманий - 30-річний іноземець. Два місяці тому він звільнився з місць позбавлення волі, де перебував покарання за вчинення розбійного нападу та наразі перебуває в міжнародному розшуку за підозрою у вчиненні злочину.

Слідчим відділом Печерського управління поліції за фактом вчинення грабежу відкрито кримінальне провадження за ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Сили правоохоронців спрямовані на встановлення всіх обставин події. Триває слідство.