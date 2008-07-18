17 липня компанія Vanco Prуckerchenska Ltd. надіслала листа до Кабінету міністрів України з проханням дати згоду уряду на публікацію повного тексту Угоди про розподіл продукції (СРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки континентального шельфу Чорного моря, між компанією Vanco та урядом України, підписаному 19 жовтня 2007 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«Повна прозорість дій українського уряду зможе показати українським громадянам і міжнародному співтовариству переваги СРП, включно з демонстрацією реальних кроків держави до енергетичної незалежності України шляхом розробки вітчизняних родовищ газу і нафти», - зазначив президент Vanco Prуckerchenska Джим БАУН.

У повідомленні наголошується, що на сьогодні СРП забороняє сторонам, що підписали угоду, публічно обговорювати СРП або його фрагменти. Не зважаючи на це, часто умови СРП неправильно інтерпретувалися і цитувалися поза контекстом у медіа, що привело до заплутування українського і міжнародного співтовариств.

«З дозволу уряду Vanco Prуckerchenska готова опублікувати СРП на офіційному сайті компанії для забезпечення прозорості», - додав Дж.БАУН.

Як повідомляв УНІАН, у 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України Угоду про розділ продукції (СРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права та обов`язки щодо СРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco розпочала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

21 травня Кабінет міністрів прийняв рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

18 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію розпорядження уряду від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом міністрів України і компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

17 липня Vanco Prуckerchenska розпочала арбітражний процес проти України, відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма (Швеція), щодо конфлікту стосовно СРП.

60-денний термін передарбітражних консультацій між компанією Vanco Prуckerchenska і Україною завершився 7 липня.