Парашутистка загинула, коли сідала в літак
01:07, 20 липня 2008Суспільство
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29-річна жінка мала 224 стрибки
Парашутистка загинула в Естонії, коли сідала в літак, від удару гвинта працюючого двигуна, повідомив у суботу Естонський союз парашутного спорту.
ЧП сталося в суботу на аеродромі Куузіку в Раплськом повіті Естонії, коли група парашутистів сідала в літак Britten Norman Islander, який стояв на льотному полі з уже запущеними двигунами.
З нез`ясованих причин, одна з жінок-спортсменок зробила крок у бік гвинта, який крутився, і одержала удар лопатями. Від одержаних травм вона померла на місці.
За даними союзу, 29-річна жінка була досвідченою парашутисткою і зробила вже 224 стрибки. Вона знала всі необхідні правила і розпорядження. Розслідуванням обставин нещастя займається поліція.
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