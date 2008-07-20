Парашутистка загинула, коли сідала в літак

Парашутистка загинула в Естонії, коли сідала в літак, від удару гвинта працюючого двигуна, повідомив у суботу Естонський союз парашутного спорту.

ЧП сталося в суботу на аеродромі Куузіку в Раплськом повіті Естонії, коли група парашутистів сідала в літак Britten Norman Islander, який стояв на льотному полі з уже запущеними двигунами.

З нез`ясованих причин, одна з жінок-спортсменок зробила крок у бік гвинта, який крутився, і одержала удар лопатями. Від одержаних травм вона померла на місці.

За даними союзу, 29-річна жінка була досвідченою парашутисткою і зробила вже 224 стрибки. Вона знала всі необхідні правила і розпорядження. Розслідуванням обставин нещастя займається поліція.