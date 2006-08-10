Як Олександр Пономарьов день народження святкував (фото)

Олександру Пономарьову - 33. Свій день народження, 9 серпня, він відсвяткував у ресторані «Мамбо» на бульварі Дружби народів. VIPові вдалося «підгледіти», що відбувається, чим із задоволенням і ділимося.

«Мамбо» - ресторан латиноамериканський. І, дивлячись на енергійного іменинника, можна з упевненістю сказати, що цей стиль йому абсолютно до лиця.

Заклад пропонує страви болівійської, аргентинської, мексиканської, бразильської, чилійської кухні. Ціни в ресторані доволі демократичні. Салати та холодні закуски від 17 до 56 грн., гарячі закуски від 24 до 83 грн., супи - 15-30 грн., рибні страви від 21 до 94 грн., десерти від 15 до 65 грн., вина в середньому 20 грн. за 100 мл., коктейлі в середньому 25 грн.

Родзинка меню - родізіо, страва з 12 видів м`яса.

Усе це гості могли скуштувати в одному з чотирьох залів ресторану: "Тростинній хатині", "Галявині кактусів", "Ріо" або в "Іспанському дворику".

Увечері «срібний голос України» прибув до ресторану в супроводі 20-річної дружини Віки - студентки економічного факультету університету ім. Шевченка - та дочки від першого шлюбу Зої.

Іменинник сам зустрічав всіх на вході і наперед попереджав, що вечір пройде в іспанському стилі і всі питимуть вино і текілу.

На свято й гулянку до популярного виконавця з`їхалася безліч гостей, знаменитих і не дуже. Кількість друзів підрахувати було складно, але той факт, що квіти іменинника з ресторану забирали кількома автомобілями, вже про щось свідчить.

VIP-ua