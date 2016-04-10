На Чернігівщині СБУ затримала батька і сина, завербованих спецслужбами РФ

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ у Чернігівській області.

Згідно з повідомленням, колишній офіцер Головного розвідувального управління Генштабу збройних сил СРСР був залучений до роботи російськими спецслужбами з початку воєнної агресії в Україні. Він отримав завдання через підкуп залучати до співпраці українських військовослужбовців для отримання даних про бойові частини і підрозділі у районі проведення антитерористичної операції. Представників російського ГРУ цікавили оригінали та копії документів штабів та інших органів військового управління з організації бойового застосування військ. Підполковник разом із сином вийшли на українських військових із пропозицією про "співпрацю", після чого СБУ розпочало спецоперацію з їх затримання.

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Правоохоронці за сприяння прикордонників затримали обох чоловіків у пункті пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині. Вони прямували на територію Брянської області РФ для зустрічі із представниками російської військової розвідки. Під час огляду агентів були виявлені секретні документи - креслення систем мінно-вибухових загороджень однієї з бригад ЗСУ у районі проведення АТО та диспозиції українських військових підрозділів оперативно-тактичної групи "Луганськ".

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Встановлено, що обидва чоловіки отримали громадянство РФ, підполковник запасу перебуває на пенсійному обліку у військкоматі у Тульській області, отримує пенсійне забезпечення Росії.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.